出版した回顧録にサインするメンドーサ元フィリピン大教授(左)=3日午後3時ごろ、首都圏ケソン市で加藤昌平撮影

10代の多感な少女期に太平洋戦争の日本占領期を経験したヘレン・メンドーサ元フィリピン大教授(91)がこのほど、自身の戦争体験を回顧録にまとめ、3日、首都圏ケソン市で出版記念会を開いた。戦争の悲惨さだけでなく、比にとっては侵略者であった旧日本兵の人間的側面にも思いをはせる内容となっている。

回顧録の表題は「Memories of the War YearsーA teenage girl's life in the Philippines under Japanese Rule」。関税局に勤めていた父親に連れられ、生まれ故郷のミンダナオ地方サンボアンガ市から家族で疎開したビサヤ地方イロイロ市やルソン地方ブラカン州ビガア町での体験がつづられている。メンドーサ元教授は疎開先で、旧日本軍の将校たちと交流。連合軍の勝利を望む一方で、敵である日本兵にも深い同情の念を抱いた。

2013年、自宅から当時の日記が見つかったことをきっかけに回顧録の出版を決意。15年にはサンボアンガ市での幼少期を書籍化。今回が第2弾となる。同元教授は、戒厳令が敷かれた1970〜80年代、反マルコス政権の活動にも参加しており、マルコス独裁政権の回顧録出版も今後、予定している。

記念会には同元教授の友人や研究者ら約30人が招待され、出版を祝った。自宅に保管していた当時の写真や日本の将校からもらった手紙なども公開された。同元教授は招待客を前に「将校たちから、『浜辺の歌』と『荒城の月』という美しい歌を教わった」とメロディを口ずさみ、「カタカナを使って私の名前を書ける」と話した。

記念会の後、まにら新聞の取材に「憲兵隊のツチタ大尉やナカシマ、シンポ両中尉など、いろいろな日本人と交流を持った。(交流を通じて)日本人も同じ人間だと気付いた。私に良くしてくれた人も多くいた。中には悲しそうな顔を見せる人も。きっと彼らも戦争を望んでいなかったのだろう」と当時を振り返った。1990年、日本側の招待で、被ばく45周年の行事に参加するため広島や長崎を訪れた。平和記念資料館や赤十字・原爆病院を見て回りながら、「戦争は人を殺す」とあらためて感じたという。「戦争を繰り返してはならない。問題は話し合いで解決するべき」と訴えた。

太平洋戦争の日本占領期を中心に比日現代史を研究するリカルド・ホセ比大教授は「これまでの戦争回顧録はもっと上の世代の著者が多く、場所も首都圏の話が中心だった。メンドーサ元教授の回顧録は、地方で戦争を体験した10代の若者の記録として貴重。忘れられつつある戦争の記憶を若い世代に引き継ぐためにも重要な本だ」と話した。

メンドーサ元教授は「日の丸が島々を席捲した日々ーフィリピン人の記憶と省察」(レナト・コンスタンティーノ編、水藤眞樹太訳、マニラ新聞発行)にも寄稿している。同元教授の回顧録は首都圏ケソン市の「ポピュラー・ブックストア」で販売。定価250ペソ。同書店の電話(02・372・2162、0921・2956・429)や電子メール(pobost@yahoo.com.ph)で注文可能。(加藤昌平)